Autonomia entro le Europee Salvini si tiene il Veneto E Zaia

(Di martedì 23 gennaio 2024) La Lega si aspetta il via libera all'anche da parte della Camera, quindi definitivo, prima delle elezioni? "Sì", risponde in modo secco, chiaro e deciso Riccardo Molinari ad Affaritaliani.it nel giorno in cui il Senato è chiamato ad approvare la Legge Calderoli che applica... Segui su affaritaliani.it

"L'autonomia deve entrare in vigore assolutamente entro la fine del 2024 . Se non è così, la Lega deve uscire dal governo. Non ci sarebbe alcun motivo ... (affaritaliani)

La Lega si aspetta il via libera all'autonomia anche da parte della Camera, quindi definitivo, prima delle elezioni europee? "Sì", risponde in modo ... (affaritaliani)

Uno dei cavalli di battaglia della Lega arriva oggi in Senato, si tratta dell’autonomia differenziata. Il Ddl Calderoli dopo il voto finale di Palazzo Madama passerà alla Camera.Autonomia, dopo l'ok al Senato già la Lega guarda alla Camera. Molinari: "Ok definitivo prima delle elezioni europee" ...L’aula di Palazzo Madama chiamata a dare il via libera per la prosecuzione dell’iter verso l’approvazione della legge proposta dal ministro Calderoli Come ogni riforma epocale, ha i suoi fermi detratt ...