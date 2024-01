Autonomia differenziata | via libera del Senato al ddl Calderoli | cosa prevede Tutte le misure

I critici la chiamano la secessione dei ricchi, la Lega la considera il compimento di trent’anni di battaglie. oggi (in diretta tv sui canali Rai a ... (open.online)

Una bomba a orologeria, innescata più di vent’anni fa con la riforma del titolo V della Costituzione, sta per esplodere, facendo a pezzi la ... (ilfattoquotidiano)

Dai Livelli essenziali di prestazioni per tutte le regioni alle 23 'funzioni' trasferibili: le misure Il ddl Calderoli oggi , 23 gennaio, atteso in ... (sbircialanotizia)

Autonomia differenziata - martedì il via libera del Senato al DDL Calderoli

Il ddl Calderoli, domani atteso in Aula in Senato, per il voto finale del provvedimento, che poi passerà al vaglio della Camera, è una delle riforme ... (orizzontescuola)