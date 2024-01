Autonomia differenziata | una bomba | finora in pochi si sono resi conto delle conseguenze

(Di martedì 23 gennaio 2024) Unaa orologeria, innescata più di vent’anni fa con la riforma del titolo V della Costituzione, sta per esplodere, facendo a pezzi la Repubblica come l’abbiamo conosciuta. L’regionaleè arrivata al voto del Parlamento, macittadini sidi quelle che saranno le sue, anche perché i media ne hanno parlato ben poco, e anche quelli che le hanno dedicato qualche articolo non l’hanno affrontata con la rilevanza che sarebbe stata necessaria. Perché da tempo – da anni – sarebbe stato fondamentale portare avanti una capillare campagna di informazione sulle ripercussioni dell’sull’unità del Paese ...

Il ddl Calderoli , domani atteso in Aula in Senato , per il voto finale del provvedimento, che poi passerà al vaglio della Camera, è una delle riforme ... (orizzontescuola)

In 10 articoli definisce le procedure legislative e amministrative da seguire per l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione in modo da giungere ad una intesa tra lo Stato e quelle Regioni ...L’aula di Palazzo Madama chiamata a dare il via libera per la prosecuzione dell’iter verso l’approvazione della legge proposta dal ministro Calderoli Come ogni riforma epocale, ha i suoi fermi detratt ...Oggi 2 gennaio 2024 il Senato voterà il ddl sull'autonomia differenziata. Superato lo scoglio degli emendamenti tra le contestazioni in Aula e in piazza, i numeri della maggioranza, scrive Repubblica, ...