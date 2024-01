Autonomia differenziata | l’opposizione si prepara al referendum De Cristofaro Avs | «Dovevate pagare un prezzo alla Lega | lo fate sulla pelle dei cittadini» – Video

(Di martedì 23 gennaio 2024) Si vota per la prima volta l’al Senato, in un clima tutto sommato tranquillo. I numeri della maggioranza sono solidi, lavuole incassare il proprio risultato, i partiti alleati, con sfumature diverse, glielo lasciano fare. Il centrosinistra, invece è sul piede di guerra su un tema che potrebbe essere mobilitante, perlomeno quando gli effetti dell’si vedranno nelle regioni più povere. Alleanza verdi e sinistra, Pd e Movimento Cinque Stelle sembrano pronti a lanciare unabrogativo. Non sembrano intenzionati a seguirli né Italia Viva né Azione: i calendiani in aula hanno annunciato l’astensione, perché, dice il senatore Marco Lombardo, il testo approvato è comunque migliore di quello approvato nel 2018 e in ogni caso è l’applicazione della riforma del ...

Il voto del Senato arriva alle sei e mezza di pomeriggio e non ci sono dubbi: approvata con 110 sì, 64 no e 3 astenuti. L’ Autonomia ... ()

