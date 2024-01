Autonomia differenziata | Ciarambino | Giovani siano protagonisti in questa battaglia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2024) «Quello che ha scelto il governo Meloni è una secessione di fatto, che frantuma l’Italia e infligge un colpo mortale al Sud. E invece nessuna forza politica si è degnata di combatterefino in fondo, nel timore di perdere voti al Nord. Come è possibile che i rappresentanti del Sud eletti in Parlamento assistano alla divisione del Paese senza muovere un dito o, peggio ancora, si schierino a favore, tradendo il Meridione e l’Italia intera? Il massimo dell’opposizione che ho visto è stata qualche dichiarazione e qualche comunicato stampa, anche da parte di partiti che hanno fatto il pieno di voti al Sud. Davvero troppo poco – sono le parole durissime di Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto – Il ddl leghista impoverirà ancora di più tutto il Sud Italia, ...