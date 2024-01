Autonomia differenziata approvata con 110 sì | il Pd canta l’inno di Mameli Romeo | «La Lega di oggi è per un federalismo ragionevole» – Video

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il voto del Senato arriva alle sei e mezza di pomeriggio e non ci sono dubbi:con 110 sì, 64 no e 3 astenuti. L’che permette alle Regioni a statuto ordinario di chiedere di gestire autonomamente fino a 23 materie (dai servizi sanitari ai trasporti passando per la sicurezza sul lavoro e l’istruzione) e relative imposte è a un passo dal diventare legge, visto che si prevede un passaggio alla Camera veloce e con un ridotto ruolo delle commissioni. E’ soprattutto Massimiliano, capogruppo della, a rivendicare nell’aula del Senato l’approvazione di un testo che rappresenta il coronamento di un progetto che data la nascita della prima, quella di Miglio e Bossi. In aula, infatti, poco prima del voto si presenta anche Matteo Salvini. ...

