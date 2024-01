Autonomia | De Poli Udc | Una riforma che premia chi amministra bene | obiettivo dare più servizi

Il centralismo ha prodotto una differenza nelle dotazioni infrastrutturali, il fallimento dei poli industriali finanziati dallo Stato ... non trovano un’occupazione dignitosa, non per l’autonomia”. Lo ...(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 Il centrodestra al governo, oggi, pone la parola ‘fine’ all’inerzia e all’immobilismo del passato.Sostenibilità, digitale e internazionalizzazione sono i pilastri della formazione dei manager del futuro, chiamati a guidare le aziende nei loro processi evolutivi. Per fornire tutti gli strumenti ...