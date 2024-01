Autonomia | De Poli Udc | Centrodestra pone fine a immobilismo passato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2024 Ilal governo, oggi,la parola ‘' all'inerzia e all'del. La conseguenza più importante di questa riforma è riassunta in una bellissima parola: ‘responsabilità'. Il cittadino deve sapere chi gestisce la cosa pubblica come lo fa, in modo che sia egli stesso a giudicare chi lo fa bene e chi invece lo fa male, senza inutili scaricabarili". Così il senatore Udc Antonio Deintervenendo in Aula, in dichiarazione di voto, sul ddl sull'differenziata. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev