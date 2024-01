Autonomia | ddl approvato al Senato | il provvedimento ora passa alla Camera

(Di martedì 23 gennaio 2024) Via libera dell'Aula delal Ddl che detta disposizioni per l'attuazione dell'differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma,...

Il ddl Calderoli , domani atteso in Aula in Senato , per il voto finale del provvedimento, che poi passerà al vaglio della Camera, è una delle riforme ... (orizzontescuola)

Dai Livelli essenziali di prestazioni per tutte le regioni alle 23 'funzioni' trasferibili: le misure Il ddl Calderoli oggi , 23 gennaio, atteso in ... (sbircialanotizia)

Via libera dell'Aula del Senato al Ddl che detta disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della ...Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge sull'Autonomia, tanto voluto dalla Lega. Sono stati 110 i sì, 64 i no, 3 gli astenuti. Il provvedimento, che ha iniziato il suo iter a palazzo ...Il Senato ha approvato il disegno di legge sull’autonomia differenziata con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti. Il ddl collegato alla manovra passerà ora all’esame della Camera con ...