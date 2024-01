Autonomia | ddl approvato al Senato | il provvedimento ora passa alla Camera Opposizione canta l' Inno di Mameli e sventola i tricolore

Via libera dell'Aula del Senato al Ddl che detta disposizioni per l'attuazione dell' Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai ... (ilmessaggero)

Via libera del Senato al disegno di legge Calderoli , il provvedimento che mira a implementare il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. ... (orizzontescuola)

Dai Livelli essenziali di prestazioni per tutte le regioni alle 23 'funzioni' trasferibili: le misure Il ddl Calderoli oggi , 23 gennaio, atteso in ... (sbircialanotizia)

Autonomia differenziata - martedì il via libera del Senato al DDL Calderoli

Il ddl Calderoli, domani atteso in Aula in Senato, per il voto finale del provvedimento, che poi passerà al vaglio della Camera, è una delle riforme ... (orizzontescuola)