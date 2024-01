Auto si ribalta | feriti due anziani a bordo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Brembate Sopra. Incidente intorno alle 14 in via Palestro a Brembate Sopra. Un’si èta dopo che il conducente ha perso il controllo, per poi finire contro un’altra vettura. Ac’erano un uomo e una donna, di 79 e 75 anni: sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Ponte San Pietro. Sul posto sono arrivati due ambulanze, l’medica, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, 23 gennaio, quando un autocarro si è ribaltato per cause da accertare. L'incidente è avvenuto in via Pregastine, in direzione del centro ...Un uomo a bordo della sua auto, ha perso il controllo del mezzo e si è capovolto finendo la corsa in un terreno a circa venti metri dalla carreggiata. Fortunatamente l’uomo non ha riportato ferite ...Si stanno poi quantificando i fondi residui del 2023, che potrebbero essere aggiunti al tesoretto. Negli ultimi anni solo il 20% degli incentivi auto è andato a veicoli prodotti in Italia. Per i ...