Auteri | “Stiamo crescendo | i tifosi dobbiamo portarli dalla nostra parte”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Gaetanoal termine della sfida valevole per il campionato di Serie C che ha visto il Benevento ospitare la Casertana. L’allenatore siracusano ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Vigorito” per affrontare la formazione di Vincenzo Cangelosi. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Vittoria – Ho visto una crescita importante, affrontavamo una squadra dagli ottimi contenuti tecnici che ha scelto di fare densità negli ultimi trenta, quaranta metri giocando sui nostri errori. Siamo stati bravi a non concedere quasi nulla, recuperando tanti palloni sul loro palleggio e dovevamo essere più lucidi. Con i cambi abbiamo messo dentro giocatori bravi a giocare tra le linee, siamo cresciuti e l’abbiamo vinta meritatamente, nonostante un episodio discutibile come il ...