Australian Open | Sinner vola in semifinale | torna la sfida con Djokovic

(Di martedì 23 gennaio 2024)indegliJannik, che in tre set (6-4 7-6, 6-3) ha battuto ai quarti il russo Andrey Rublev, numero cinque al mondo. L’incontro con Rublev è durato due ore e 40 minuti, di cui 1h20? solo per portare a termine la seconda partita, vinta dall’azzurro al tie break col punteggio di 7-5. Si ripete ladelle Atp finals di Torino, conche ritrova come prossimo avversario il serbo Novak. Per l’altoatesino è la prima volta innel primo slam stagionale. Leggi anche:, sogno: batte il russo Khachanov eai quarti di finale. «Sono felice, ho giocato bene i punti ...

La sfida tra Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev è in programma come secondo incontro alla Rod Lever Arena, e comunque non prima delle 3:30 italiane, ... (infobetting)

C'è Novak Djokovic tra Jannik Sinner e la finale dell'Open d'Australia, torneo che il numero 1 del mondo ha vinto dieci volte e di cui è campione in carica. Anche per questo, più che i precedenti (4-2 ...Questo match andrà in scena venerdì nella semifinale dell'Australian Open. I due si sono già incontrati nel penultimo atto di un torneo dello Slam: è successo nel luglio scorso a Wimbledon. In ...Gli Australian Open sono oramai entrati nel vivo con i quarti di finale. La prossima sfida in calendario è Hurcakz - Medvedev. I due tennisti scenderanno in campo quando in Italia saranno le 3.30 del ...