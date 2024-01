Australian Open | Sinner e il dolore all’addome | “Infortunio? Avevo aria nella pancia | poi è passata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) In molti hanno temuto il peggio vedendo Jannikmassaggiarsi più volte l’addome nel corso del match contro Andrey Rublev. L’azzurro alla fine ha vinto con un netto 3 a 0, conquistando la semifinale degli, dove affronterà Novak Djokovic. Anche solo per pensare di battere il numero 1 al mondo, però, bisogna essere in perfette condizioni fisiche. Il timore di un leggeroquindi alleggiava anche sui festeggiamenti per la vittoria di. Ci ha pensato però lo stesso tennista azzurro a tranquillizzare tutti nel post-partita: “un po’ di. Forse ho mangiato qualcosa di sbagliato prima del match”, ha spiegato. “Con il passare del tempo ilè passato e nel terzo ...