Australian Open | giocatrice ucraina stringe la mano all’avversaria russa Il padre chiede scusa sui social

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) Una situazione decisamente particolare. Polemica nel corso del torneo juniores degli2024 di tennis a Melbourne. Il riferimento è al gesto dellaElizaveta Kotliar di 16 anni, che al termine del suo match perso per 6-2 6-4 al primo turno contro laVlada Minchova, ha stretto laalla sua avversaria. Come è noto, da quando è scoppiato il conflitto bellico in territorio, i rappresenti di questo Paese hanno deciso di non concedere questo gesto al rivale o alla rivale in caso di nazionalità. Nella sfida in questione c’è stata una chiara discontinuità e le reazioni non sono mancate. Il ministro dello Sport ucraino, Matviy Bidnyi, ha annunciato un’indagine, dichiarando: “Stiamo studiando le ragioni di ...