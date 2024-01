Australian Open | Djokovic in semifinale a Melbourne

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gen. (askanews) – L’ultima sconfitta di Novakagliresta quella rimediata 4 anni e un giorno fa, complice Hyeon Chung, all’epoca fresco vincitore delle Next Gen Finals, e un gomito cigolante. Da allora, le vittorie infilate consecutivamente aPark erano state 32, 21 delle quali senza cedere set. La 33ma è arrivata oggi a scapito di Taylor Fritz battuto per 7-6 4-6 6-2 6-3 nel match che ha promosso il n.1 del mondo alladeglilsi è qualificato per ladopo 3 ore e 45? in un match cominciato solo alle 16.40 ora locale a causa della maratona tra Gauff e Kostyuk. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 23 gen. (askanews) – Terza semifinale Slam in carriera per Coco Gauff che mantiene la sua imbattibilità in stagione infilando la decima ... (ildenaro)

Roma, 23 gen. (askanews) - L'ultima sconfitta di Novak Djokovic agli Australian Open resta quella rimediata 4 anni e un giorno fa, complice Hyeon Chung, all'epoca fresco vincitore delle Next Gen Finals. Il 2024 appena cominciato è già partito all'insegna del tennis in concomitanza con lo svolgimento degli Australian Open, primo vero appuntamento da segnare sul calendario con la penna rossa in quanto primo Slam della stagione. In attesa del match tra Sinner e Rublev, Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale degli Australian Open. Il serbo batte Fritz al quarto set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) chiudendo i giochi con facilità.