Australian Open | Adriano Panatta avvisa Sinner | “Rublev può essere pericoloso | non deve…”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Spunti e riflessioni anche con il sorriso.e Paolo Bertolucci, amici da una vita sul campo da tennis e non solo, stanno offrendo spunti interessanti in questi giorni di, primo Slam del 2024. A questo proposito oggi è in programma il match tra Jannike Andrey, quarto di finale del Major di Melbourne. Nell’ormai noto Podcast “La Telefonata”, pubblicato su Spotify, nella puntata “Bomboloni”si è analizzato il confronto citato eha dichiarato: “Non penso l’orario sia un problema per, visto che è abituato ad affrontare avversari in qualsiasi situazione. Non ha bisogno di questa eventuale giustificazione”, le parole di. Nello specifico, però, una partita che può ...

Non entrerà in campo a breve Jannik Sinner per il suo match di quarti di finale contro Andrey Rublev agli Australian Open 2024 . La sfida, ... (sportface)

Potrebbe ripartire da Doha la stagione di Rafael Nadal . Dopo aver rinunciato agliper un nuovo problema muscolare, il maiorchino ha pianificato il rientro per il Qatar, ATP 250 in programma dal 19 al 24 febbraio, da seguire in diretta su Sky Sport e in ...Carlos Alcaraz Con la vittoria su Cameron Norrie, il tedesco Alexander Zverev tornerà a disputare un quarto di finale aglia distanza di 3 anni da quelli persi nel 2021 contro Novak Djokovic. Zverev ha trionfato sul britannico nel super tie - break del quinto set con il punteggio di 7 - 5 3 - 6 6 - 3 4 - 6 ...L'ucraina Kostyuk mette in seria difficoltà l'americana testa di serie numero 4 e si arrende solo al terzo set. Per Coco 10 vittorie su 10 match nel 2024: troverà la vincente tra Sabalenka e Krejcikov ...Sinner Rublev - Dopo 4 levatacce per le dirette Eurosport, con le 10 ore d'anticipo di Melbourne rispetto all'Italia, Jannik Sinner gioca questa mattina i quarti di finale agli Australian Open. Alla ...