Australian Open 2024 | programma in forte ritardo | si prospetta una lunga serata per Jannik Sinner

Leggi su sportface

(Di martedì 23 gennaio 2024) Non entrerà in campo a breveper il suo match di quarti di finale contro Andrey Rublev agli. La sfida,ta come secondo incontro serale, slitta e non di poco a causa del prorsi della sessione diurna. Novak Djokovic e Taylor Fritz, infatti, sono un set pari e hanno appena iniziato il terzo parziale quando sono le 19:15 ora locale, dopo che Coco Gauff e Marta Kostyuk erano rimaste in campo sulla Rod Laver Arena per più di tre ore nel corso della notte italiana. Ci sono minimo altri due set da giocare tra il serbo e lo statunitense, se non tre in caso di match che va al quinto. Poi, toccherà ad Aryna Sabalenka e Barbora Krejcikova, le quali però scenderanno in campo non immediatamente dopo, visto che ci sarà il cambio di ...