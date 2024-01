Australian Open 2024 | Gauff non brilla | ma supera dopo 3 ore Kostyuk e conquista un posto in semifinale

Leggi su sportface

(Di martedì 23 gennaio 2024) Cocoè la prima semifinalista del tabellone femminile degli. La tennista statunitense, numero 4 del tabellone, raggiunge l’obiettivo al termine di un match che non passerà certo alla storia per qualità di tennis mostrato, con un totale di 107 errori gratuiti collezionati dall’ultima vincitrice degli USe dall’ucraina Marta. Ne è uscito un match di 3 ore, al termine del qualeè riuscita ad imporsi con il punteggio di 7-6(6) 6-7(3) 6-2, ottenendo così la sua 10ma vittoria consecutiva in questo inizio di, la 34esima nelle ultime 38 partite in una striscia clamorosa che ha avuto inizio la scorsa estate a Washington. Inattende la vincitrice del match in notturna tra Aryna ...