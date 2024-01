Australian Open 2024 | Djokovic esce alla distanza contro Fritz | è in semifinale a Melbourne per l’11ma volta

(Di martedì 23 gennaio 2024) Novakbatte per la nonain altrettanti incontri Taylore trova l’undicesimain carriera agli. Il serbo in quest’occasione non ha vita facile, deve sudare 3h e 48? di gioco sulla Rod Laver Arena, ma dopo un inizio molto complicato – con un incredibile 0/15 nella conversione delle palle break nei primi due set – ria venire fuori, imponendosi con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-2 6-3. A questo punto il numero uno del ranking mondiale non deve fare altro che sedersi sul divano e godersi la sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev dquale uscirà il nome del suo prossimo avversario. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Il match parte ...

Novak Djokovic è il primo semifinalista agli Australian Open. Il n.1 del mondo ha superato in quattro set l'americano Taylor Fritz con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-2, 6-3. Ora il campione serbo attende ...L'ucraina Kostyuk mette in seria difficoltà l'americana testa di serie numero 4 e si arrende solo al terzo set. Per Coco 10 vittorie su 10 match nel 2024: troverà la vincente tra Sabalenka e Krejcikov ...Spunti e riflessioni anche con il sorriso. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, amici da una vita sul campo da tennis e non solo, stanno offrendo spunti interessanti in questi giorni di Australian Open ...