Australian Open 2024 | Djokovic esce alla distanza contro Fritz | 11ma semifinale a Melbourne

(Di martedì 23 gennaio 2024) Novakbatte per la nona volta in altrettanti incontri Taylore trova l’undicesimain carriera agli. Il serbo in quest’occasione non ha vita facile, deve sudare 3h e 48? di gioco sulla Rod Laver Arena, ma dopo un inizio molto complicato – con un incredibile 0/15 nella conversione delle palle break nei primi due set – ria venire fuori, imponendosi con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-2 6-3. A questo punto il numero uno del ranking mondiale non deve fare altro che sedersi sul divano e godersi la sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev dquale uscirà il nome del suo prossimo avversario. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Il match parte con ...