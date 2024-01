Attenzione al ‘valanching’ sulle app di dating in vista di San Valentino

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 23 gennaio 2024) I cuori solitari, in questi ultimi giorni che precedono San, stanno intasando le app di appuntamenti online abbracciando con entusiasmo la nuova tendenza chiamata “valanching“. In questa pratica coloro che sono alla ricerca di un partner abbandonano senza pensarci due volte i loro “requisiti standard” del compagno di vita ideale (come età, lavoro, carattere), nell’arduo obiettivo di accaparrarsi un partner prima del giorno più romantico dell’anno. Sebbene cercare di ottenere il massimo numero di corrispondenze possibile possa sembrare una strategia da maestri, un esperto avverte che “valanching” potrebbe portare ad accontentarsi di partner non adatti a noi e a relazioni che forse non dureranno a lungo. Vi raccomandiamo... ...