Atletico Madrid-Siviglia giovedì 25 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici I Colchoneros sognano la Copa

(Di martedì 23 gennaio 2024) Fu la partita che cambiò le gerarchie nei derby madrileni e permise al Cholo Simeone, che era già sulla panchina dei, di vincere un titolo al Bernabeu e gettare le basi per altri trofei, come la Liga dell’anno dopo: il famoso Mirandazo nella finale di2012-2013 resta l’ultimo successo dell’in questa InfoBetting: Scommesse Sportive e

L’Atletico Madrid trova la vittoria contro Granada in trasferta per 1-0. La squadra ospite si porta in vantaggio con Morata al 54?, con lo spagnolo ... (sportface)

L’Atletico Madrid trova la vittoria in casa del Granada per un solo gol e rialza la testa in campionato dopo l’euforia del derby di Copa del Rey. ... (sportface)

Moise Kean pronto a indossare la maglia dell’ Atletico Madrid : l’attaccante vola in Spagna in prestito: fissate le visite mediche Moise Kean si ... (calcionews24)

Il futuro di Moise Kean è sempre più lontano della Juventus. La trattativa con l'Atletico Madrid infatti pare oramai alle battute finali. L'attaccante classe 2000 che si trasferirà in Spagna in ...Calciomercato Milan, sondaggio per Wilson dopo il no all’Atletico Madrid A svelare la clamorosa indiscrezione è stato il ‘Daily Mail’, secondo cui il Milan avrebbe immediatamente tentato un primo ...Il Bayer Leverkusen si sarebbe inserito nelle ultime ore per ottenere il prestito del cartellino di Moise Kean, centravanti classe 2000 della Juventus e della nazionale azzurra: come riporta ...