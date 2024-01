Atletica | Iapichino anticipa il debutto nel lungo | in pedana sabato a Sabadell

(Di martedì 23 gennaio 2024) Esordioto. Larissasarà in azione a, in Spagna, per la prima gara di salto indella sua stagione, in programma nel pomeriggio di27 gennaio. Al Míting Internacional de Catalunya si è già esibita nella scorsa edizione, centrando la misura di 6,72. E adesso è pronta a confrontarsi con le lunghiste spagnole Fatima Diame e Tessy Ebosele, oltre che con la svedese Kaiza Karlen, la bulgara Milena Mitkova, la spagnola Evelyn Yankey. Sono i primi salti verso i Mondiali indoor di Glasgow in un calendario agonistico che prevede anche l’impegno il 4 febbraio a Dusseldorf. Poi volerà a Belgrado il 13 febbraio e a Berlino il 23 dello stesso mese. La 21enne fiorentina ha già aperto la propria stagione nella velocità migliorandosi per due volte ad Ancona nei 60 metri, con 7.46 ...

