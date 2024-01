Atalanta | tutti di nuovo in gruppo tranne uno La situazione a Zingonia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ecco laattuale dopo l’ultimo allenamento adell’tra infortuni, rientri ine molto altro Allenamento mattutino oggi per l’, e per quanto concerne ladegli infortuni ci sono un sacco di novità: con Gian Piero Gasperini assai ottimista nel riavere tutto ila disposizione. Stamattina c’è stata una seduta incentrata sulla forza, in palestra e in campo. A chiudere, esercitazioni tecniche in campo. Ritornato inKolasinac, mentre solo Hans Hateboer ha svolto lavoro differenziato.

La Juventus avrebbe intenzione di bussare alla porta dell'Atalanta per mettere a segno un doppio colpo in vista della prossima stagione: come riportato dal "QS", i bianconeri… Leggi ...La Juventus pensa anche al futuro in ottica mercato e guarda in casa Atalanta. Non solo per Koopmeiners, che rimane il grande obiettivo per la prossima stagione. Tra le fila bergamasche infatti, la ...L'esterno sembra essere ormai ai margini, almeno per questa stagione: andare a giocare o trovare maggior minutaggio potrebbe rilanciarlo ...