Assegno unico 2024 | quando verrà pagato quest’anno? Le date aggiornamento 23 GENNAIO

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ultime notizie: ledi pagamento, mese per mese.: a iniziol’Inps ha comunicato leda prendere a riferimento per il versamento del sostegno economico nel corso di. L’ente conferma la continuità delle erogazioni per chi già risultava percettore a dicembre 2023, solo chi prendeva il Reddito di Cittadinanza dovrà presentare una nuova domanda il prima possibile.? Le: con un apposito ...