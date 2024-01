Aspides | le regole d’ingaggio della missione di Italia | Francia e Germania nel Mar Rosso contro gli Houthi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Si chiameràlamilitare navale dell’Ue per proteggere le navi mercantili nel Marfino allo stretto di Hormuz.saranno le capofila dell’operazione e hanno invitato gli altri paesi europei a parteciparvi. Ieri i ministri degli Esteri dei paesi dell’Unione Europea hanno dato il via libera alla. Il lancio ufficiale è previsto per il 19 febbraio. Tra i paesi candidati ci sono quelli che hanno dato vita allaAgenor. Ovvero, oltre a Roma, Parigi e Berlino anche Portogallo, Danimarca, Grecia, Olanda e Belgio. A differenza di Prosperity Guardian,sarà unaesclusivamente difensiva. L’obiettivo è difendersi dal gruppo degli ...

