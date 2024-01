Ascolti tv del 22 gennaio | sfida tra La Storia e la finale di Supercoppa

Leggi su dilei

(Di martedì 23 gennaio 2024) La, la fiction tratta dal romanzo di Elsa Morante, con Jasmine Trinca, volge alla fine. La penultima puntata va in onda lunedì 22in prima serata su Rai 1 e si scontra con ladi, Napoli-Inter, su Canale 5. Tutti incollati allo schermo per vedere la terza puntata de La, dove Ida e Useppe trovano una camera in affitto dalla famiglia Marrocco a Testaccio, vicino alla scuola di Ida (leggi la nostra intervista ad Antonella Attili, la signora Marrocco nella fiction). L’occupazione nazista affama la città e Ida si muove per una Roma miserabile con un unico obiettivo: trovare da mangiare per Useppe. “Siamo liberi!”, sente urlare nel cuore della notte Useppe insieme a tutti gli altri perché i tedeschi sono scappati. Ma Ida dorme, sconvolta dalle sue giornate da ...