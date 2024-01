ASCOLTI TV 22 GENNAIO 2024 | NAPOLI-INTER IN ACCESS | LA STORIA | BRIGNANO | PORRO | IL POST PARTITA | RAI1 VINCE LA 15-18

(Di martedì 23 gennaio 2024)TV 22· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xLa– xComm. – xGiovani – xOver – xXXI Secolo – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – xPomeriggio 5 – xPomeriggio 5 Saluti – xTg5 (19:01) – xStriscina la Notizina (19:35) – xSuperCoppa Italiana Live – x– x (x + ...

La Storia , la fiction tratta dal romanzo di Elsa Morante, con Jasmine Trinca, volge alla fine. La penultima puntata va in onda lunedì 22 gennaio in ... (dilei)

... all'interno della Fondazione Prada: sabato 20, ai presenti è stato permesso di ascoltare ... una canzone che ha bisogno di diversiper mostrare l'intima semplicità con cui i tre ...La rassegna proseguirà mercoledì 24con il concerto 'Johann Sebastian Bach: Variazioni ... 'Base per Altezza' prevede inoltre quattro laboratori per le scuole del territorio, tra cui...Gli spettacoli di fine gennaio e febbraio 2024 al Lyrick di Assisi: da Katia Follesa a Luca Bizzarri passando per i musical, il programma ...Ora si attende la perizia balistica, poi il deputato di FdI dovrebbe essere ascoltato nuovamente dai pm. E’ indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi ...