“Ascoltare la storia | per non dimenticare” Un concerto come tributo nel Giorno della Memoria

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nella suggestiva corniceSalaRegina di Montecitorio, ilè stato commemorato con un toccanteintitolato "la, per non". Promosso dalla PresidenzaCamera dei deputati e introdotto dal Presidente Lorenzo Fontana, l'evento ha rappresentato un'occasione significativa per onorare ladelle vittime dell'Olocausto attraverso la potenza

Nella suggestiva cornice della Sala della Regina di Montecitorio, il Giorno della Memoria è stato commemorato con un toccante concerto intitolato "Ascoltare la storia, per non dimenticare". Promosso ...Partendo dall'egregio lavoro svolto in tal senso in Yakuza Like a Dragon, i creativi di SEGA sono riusciti a farci sentire parte di una compagnia, con Ichiban e Kazuma che ascoltano le storie dei loro ...non solo di ascoltare le canzoni in gara e i loro interpreti, ma anche di vederli, grazie all’avvento nel 1954 della televisione con la sua emittente storica la Rai. … Leggi tutto “Aspettando il ...