Arriva l’anticiclone ‘blocca-inverno’ | temperature ben oltre la media anche nei giorni della Merla

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Sull’Italiae porterà un innalzamento delle, che saranno benlanei. Learriveranno fino ai 15-16 gradi, benle medie stagionali. “Nei prossimi 7-10sarà l’unico protagonistascena meteorologica sull’Italia, con una struttura ben salda in espansione da Ovest verso la nostra Penisola, che ingloberà peraltromezza Europa ” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu, che spiega come “sull’Italia il tempo si presenterà stabile e in prevalenza soleggiato, ...