Armati di coltello e pistola giocattolo tentano di rapinare tabaccheria | bloccati da titolare e clienti Un arresto | complice in fuga

Leggi su ilgiorno

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tentata rapina attorno alle 18 di oggi, martedì 23 febbraio, in via Angiolina Ferrari, a Brescia. Nel mirino una, dove due malviventi hanno fatto irruzione col volto travisato: uno armato die uno disenza tappo rosso. I due malviventi non hanno fatto i conti col proprietario e coi presenti e gestori dei negozi adiacenti, che con loro hanno ingaggiato una feroce colluttazione, avvisando nel frattempo il numero unico per le emergenze 112. Sul posto sono arrivati tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato. Dopo poco è arrivata una volante del Commissariato del Carmine. I poliziotti sono riusciti a bloccare uno dei due rapinatori, mentre l’altro è fuggito. A causa della colluttazione con i malviventi, il tabaccaio ha riportato lesioni lievi e così è stato portato al ...