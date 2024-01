Arbitraggio Rapuano | Calvarese | “Strano che un arbitro abbia diretto l’Inter due volte in otto giorni”

(Di martedì 23 gennaio 2024) Critiche di Gianpaoloalla direzione arbitrale diin Napoli-Inter. Dubbi sul cambio di metro di giudizio e esperienza dell’. Nel corso della sfida Napoli-Inter di ieri sera, l’exGianpaoloha espresso apertamente le sue opinioni sulla direzione arbitrale di, sollevando dubbi sulla coerenza delle decisioni prese durante la partita. Il Cambio di Metro di Giudizioha iniziato a esprimere le sue perplessità riguardo al cambio di metro di giudizio dinel corso della partita. In particolare, ha slineato che, dopo un primo tempo in cui sembrava mantenere una certa coerenza, nel secondo tempo ha effettuato cambiamenti significativi senza apparenti ...

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimo Chiesa, ex arbitro: "L'arbitraggio di Rapuano non è stato così distante dalla sufficienza, anche perché era una ...Salvatore Aronica dopo la finale di Supercoppa tra Napoli ed Inter ha attaccato apertamente l'arbitraggio del signor Rapuano. Salvatore Aronica, ex difensore di Napoli e Reggina, è intervenuto ...La direzione arbitrale della finale di Supercoppa italiana Napoli-Inter da parte di Antonio Rapuano non è stata all'altezza dell ... vista ieri ha avuto poche cose apprezzabili, su tutte l’arbitraggio ...