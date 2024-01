Anzio | 80° Anniversario dello Sbarco Alleato | il messaggio ai giovani | “La pace è un sogno | può diventare realtà”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 gennaio 2024), 23 gennaio 2024 – Ad 80 anni dall’operazione Shingle, la Città diha onorato ieri, 22 gennaio 2024, la memoria di coloro che sacrificarono la loro vita per la liberazione dell’Italia dall’invasione nazifascista. Nonostante le rigide temperature della prima mattina, molti bambini della scuola di Via Jenne hanno donato fiori alle tombe deisoldati sepolti nel Cimitero del Commonwealth britannico delle Falasche, rendendo ancora più emozionante la cerimonia istituzionale. Omaggi floreali deposti anche alla stele del Cimitero del Commonwealth di Santa Teresa. La cerimonia ufficialeadsi è svolta, poi, come di consueto al Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Toccanti gli interventi ...