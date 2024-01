Anziana malata e sotto sfratto | le associazioni | “Trovare soluzione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato, per il momento, rinviato lodi una donna di 70 anni, affetta da diverse patologie, che vive in un alloggio del Comune di Napoli. La donna dovrebbe lasciare l’immobile di proprietà dell’ente che occupa nel quartiere del Vomero perché, come riferiscono in una nota Sportello per il Diritto all’Abitare, Rete No Box e Rete Set, ha accumulato una morosità di circa seimila euro, maturata dieci anni fa quando si ritrovò senza reddito al seguito della morte del marito. Ma poi la donna – dicono ancora le– ha ripreso a versare i canoni di locazione, con la volontà di procedere al pagamento, attraverso una rateizzazione, dell’insoluto. Intanto la vicenda è finita in tribunale. La vicenda è stata affrontata nel corso di un tavolo di confronto delle reti sociali e dello sportello per il diritto all’abitare ...