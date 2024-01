Anzi | esplode bombola di gas in una villetta

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 gennaio 2024)o, 23 gennaio 2024 – Paura ado dove, alle ore 04:20 di questa mattina, la squadra 23/A dei Vigili del fuoco è intervenuta in via della Cannuccia,342 per un’esplosione in unabifamiliare, a seguito di una fuga di gas da unaGPL. Nessuna persona è rimasta coinvolta, danni alla struttura al momento dichiarata inagibile. Sul posto il funzionario dei Vigili del fuoco di turno.