Anticipazioni Le Iene Show del 23 gennaio 2024 | inviati | temi | ospiti e scaletta

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 23 gennaio 2024) Questa sera, martedì 23, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le. Vediamodella serata. LeLa puntata de Levede impegnati i seguenti. Filippo Roma indaga su un caso di corruzione nel mondo del calcio. Un arbitro di serie A ha deciso di fare delle rivelazioni esclusive alle, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia. Nina Palmieri si occupa di un argomento di grande attualità: il fenomeno dei “finti medici”. La conduttrice incontrerà alcune persone che sono state vittime di truffe da parte ...