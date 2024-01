Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 23 Gennaio

Leggi su zon

(Di martedì 23 gennaio 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 232024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Concetta continua ad indagare sul vero rapporto che lega Maria e Matteo, fino a quando Maria, in preda al senso di colpa, è costretta a confessare cosa prova realmente per il ragazzo. Nel frattempo, Marta incontra nuovamente la ragazza con la bambina piccola che l’aveva colpita il giorno prima.Il: ...