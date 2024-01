Antagonisti in corteo per protestare contro i controlli in Bolognina

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 gennaio 2024) Bologna, 23 gennaio 2024 – In cinquecento hanno attraversato, in, la, per “fermare le politiche securitarie in quartiere”. Tra i partecipanti alla manifestazione, partita da piazza dell’Unità alle 19, tanti esponenti di Potere al Popolo, anarchici e attivisti dei centri sociali. Scesi in piazzalli messi in campo dalla polizia, ritenuti una «militarizzazione della”. In particolare, la protesta è nata a seguito della chiusura, per un mese, del pub Sunshine di via Nicolò Dall’Arca, dove i clienti avevano provato a ostacolare illi della polizia. La manifestazione, che si è conclusa dove era partita, non ha visto momenti di tensione, ma ha mandato in tilt il traffico nella zona.