Annalisa Rizzo uccisa dal marito | voleva divorziare Il padre | “Le dicevo di lasciare quel vecchio”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 23 gennaio 2024) C’è una svolta sulla tragedia familiare avvenuta ieri ad Agropoli. Stiamo parlando dell’uccisione di, 43 anni, impiegata di banca, per mano delVincenzo Carnicelli, 63enne pizzaiolo, che poi si è tolto la vita. La coppia aveva deciso di: la donna aveva parlato già con la figlia, la tredicenne che dormiva nella sua camera da letto mentre in casa si stava consumandola tragedia.Leggi anche:e moglie trovati morti in casa: li hanno sentiti litigare, la figlia dormiva mentre loro morivano La coppia era sposata da 15 annie Vincenzo erano sposati da 15 anni, due anni dopo era nata la loro unica figlia. Solo poche settimane fa, nella serata dell’8 gennaio, Carnicelli aveva modificato l’immagine del suo profilo ...