Anna | 20 anni | morta dopo aver mangiato il tiramisù Due persone a processo a Milano per omicidio colposo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Madre e figlio, GiovAnoia e Giuseppe Loiero, titolari del laboratorio da cui uscì il“contaminato” costato la vita – la sera del 26 gennaio 2022 in un ristorante di corso Garibaldi a– alla 20enneBellisario, con una forte allergia ai latticini, sono stati sentiti dal gip diFiammetta Modica. “Siamo dispiaciuti” le parole rivolte al giudice davanti alla quale hanno sostenuto diinterrotto, di propria iniziativa, il giorno successo all’accaduto la produzione dei cibi vegani. Nell’ordinanza con cui viene disposta l’interdizione, per un anno, dall’attività imprenditoriale, per il gip è “pacifico che proprio dalla ‘difettosità’ delproduttivo sia discesa al commistione degli ingredienti che comportava al messa in vendita del ...

«Solo quest'anno, sono quattro le persone morte di freddo a Venezia. Di fronte a questa situazione non possiamo stare fermi a guardare. Con i pochi mezzi a disposizione vogliamo trasmettere un ...Momento magico per il cantante Gigi D'Alessio, la confessione più dolce ai microfoni di Fiorello: "Li faccio tutti io!".Amici 23, Mew parla della sua depressione: arrivano i commenti di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini La verità ... la salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è una priorità. Chi ne ...