Angelo De Nicola e Goffredo Palmerini tra gli insigniti a Roma al Premio Gennaro Manna

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ai due autori della One Group Edizioni ilper la Saggistica e ilspeciale Genius Loci AnnaL’Aquila, 23 gennaio 2024 – One Group Edizioni esprime grande soddisfazione per i prestigiosi riconoscimenti conferiti ieri 22 gennaio a due suoi fecondi autori,De, nel corso della celebrazione delinternazionalesvoltosi a, nella Sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica, sede dell’Enciclopedia Treccani. L’evento è stato aperto e presentato da Anna, figlia del grande scrittore abruzzese cui è intitolato il, infaticabile operatrice culturale e finissima poeta....