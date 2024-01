Ancora lontano il ritorno di Kenny Omega sul ring

Leggi su aewuniverse

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il mondo del wrestling ha avuto una triste sorpresa alla fine del 2023 quandoha confermato la sua diagnosi di diverticolite. Il lottatore professionista è stato ricoverato e allontanato da qualsiasi attività dove era attivo da diverse settimane. Il suo stato di salute è stato oggetto di dibattito nel backstage dell’azienda di Tony Khan. The Cleaner ha continuato a lavorare per diverse settimane nonostante i disagi precedenti alla sua diagnosi, venendo ricoverato subito dopo la notte del 13 dicembre. Ad oggi, èuna piccola speranza che il lottatore non debba sottoporsi a un intervento chirurgico per combattere la sua malattia. Nell’ultima edizione del Wrestling Observer Radio, il giornalista Dave Meltzer ha riferito cherimarrà in osservazione per le prossime ...