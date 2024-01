Anche Fratoianni è costretto ad ammettere il disastro della sinistra immatura

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il governo Meloni va avanti indisturbato,per l'incapacitàdi fare un'opposizione corale. Adquello che dal centrodestra dicono di continuo èil segretario nazionale diItaliana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi, in un'intervista che appare sull'edizione di oggi de Il Manifesto: “Abbiamo lanciato qualche mese fa al nostro congresso la proposta di agire in comune come opposizione, mi pare che si continui ad andare colpevolmente in ordine sparso,sulle proposte sulle quali c'era convergenza. Tanto più che la convergenza bisogna costruirlasu altri temi”. “Il dato preoccupante è che - sottolinea- la ...

Fratoianni: «In Parlamento si discute di una gigantosa truffa ai danni degli italiani e degli albanesi. Siamo al ridicolo, anche perché l'accordo porta ad una grande spesa per gli italiani».