Anaao-Cimo | ' buon contratto medici ma con modifiche di manine note'

Lo affermano i sindacati Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, che hanno siglato questa mattina il Ccnl 2019-2021 dei medici, veterinari e dirigenti sanitari. "Una firma attesa da mesi da tutta la dirigenza ..."La sottoscrizione definitiva del contratto della dirigenza medica 2019/21 è un risultato importante per le lavoratrici e per i lavoratori del Ssn, ora però subito via alla contrattazione nelle aziend ...La versione definitiva del contratto presenta alcune modifiche ad articoli precedentemente negoziati con i sindacati e previsti nel testo firmato lo scorso 28 settembre ...