Amici 23 | Rudy Zerbi convoca tutti gli allievi e scatta una forte discussione tra Mida e Holden che si mandano a fan*lo!

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nell’odierno appuntamento con il daytime di23, il professoreha contestato le ultime dichiarazioni disu. Dopo avertogliin studio, il coach di canto ha mostrato un filmato in cuisosteneva che non vi sarebbero stati più provvedimenti per la scarsa collaborazione di alcuni nelle pulizie. Ed il motivo, secondo l’alunno di Lorella Cuccarini, sarebbe la volontà didi proteggere il suo allievo, il cui nome avrebbe sicuramente figurato tra i responsabili del disordine. Posso dire la mia teoria? Secondo me la roba della pulizia non risuccede più, non la fanno più. Non risuccede perché sennò...