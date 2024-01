Amici 23 | la sarcastica reazione social di Nicholas Borgogni dopo l’ultima lettera di Alessandra Celentano

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ennesimaperdirettamente dalla maestra. Che l’attuale ballerino di23 non piaccia alla professoressa di danza classica è ormai ben noto a tutti. Puntualmente infatti ogni settimana in arrivo per lui numerosi compiti assegnati per poter evidenziare le sue poche doti artistiche. Secondo la professoressa infattinon ha del tutto le qualità del ballerino e non perde occasione per ribadire il suo concetto. Durante il daytime di ieri pomeriggio abbiamo assistito però ad un passo indietro dellache, indirizzando l’ennesimaall’allievo di Raimondo Todaro, ha reso nota una sua particolare decisione ossia quella di non assegnare più alcun compito al ballerino. Ecco ...