Amici 23 | Kumo critica Dustin e il suo stile ma lui è lì vicino e ascolta tutto – VIDEO

L'occasione è arrivata con il daytime di Amici23 di oggi pomeriggio, nel segmento dedicato alla lite trae Lucia . Nelle varie inquadrature degli allievi di, il cameramen ha ripreso anche ...23, Lucia contro: "Perché non lo dici in faccia a Dustin, ma ti nascondi" Nella puntata di ieri pomeriggio ad, Alessandra Celentano ha criticato la performance di, affermando ...Alessandra Celentano ha preso una decisione sorprendente: non attribuirà più compiti a Nicholas. l'allievo di Amici 23 con cui si è spesso scontrata.Amici 2023, Kumo e Lucia non se le mandano a dire. “Se non ti sta bene come sono, non parlarmi”, dice Kumo. Confronto nella casetta di Amici 2023 tra Kumo e Lucia. I partecipanti di Amici 2023 cercano ...