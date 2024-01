Amici 23 | Cuccarini e Pettinelli commentano Mew | ecco la loro reazione al video

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 23 gennaio 2024) In queste ore Mew, ex cantante di23, ha rotto il silenzio sull’abbandono della scuola del talento svelando per quale motivo ha deciso di lasciare il programma. Tra i numerosi commenti di affetto sono spuntate anche Lorellae Anna23,Mew Purtroppo la depressione salta fuori nei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.