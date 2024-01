Amici 23 | alta tensione tra Rudy Zerbi e gli allievi | acceso scontro in studio

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Cosa è accaduto nel daytime di oggi di23:convoca gliintra Holden e Midanel corso del daytime di oggi martedì 23 gennaio di23.convoca gliin, per portare all’attenzione il tema delle pulizie nella Casetta di23. Il prof si è sfogato con Mida: “Perché pensi che io non possa prendere altri provvedimenti e perché non dovrei dare un provvedimento solo perché un allievo è forte. O tu vivi fuori da qui o non hai capito come posso comportarmi. A questo punto aspetto che Mida mi suggerisca un provvedimento su Holden. Magari ce l’hai tu un’idea di provvedimento ...